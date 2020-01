Program 500 plus. Ile realnie warte są pieniądze od rządu?

Coraz częściej można usłyszeć, że 500+ to przy obecnych cenach realnie jakieś 300 +. Z danych GUS wynika, że inflacja w grudniu osiągnęła rekordowy poziom 3,4 procent, nienotowany od 2012 roku.

Posłanka Lewicy z Torunia, Joanna Scheuring Wielgus nie ma wątpliwości, że program 500+ wymaga zmian. Jakich? - Moje zdanie w tej kwestii nie zmieniło się od pierwszej debaty w Sejmie. Te pieniądze nie powinny być przekazywane najbogatszym. Powinien być pewien próg dostępności, który wyznaczają zarobki. Osoby bogate i tak sobie poradzą, one nawet nie czują, że 500+ wpływa na ich konto – przekonuje.

Przypomina też okoliczności w jakich powstawał sztandarowy program rządu. - 500 plus było elementem kampanii wyborczej PiS. Powstało bez żadnych konsultacji społecznych, debaty, czy opinii ekspertów. Może gdyby wprowadzano go mądrze bylibyśmy gospodarczo w innym punkcie. Rozdawanie pieniędzy na prawo i lewo gospodarce się nie przysłużyło i właśnie zbieramy tego żniwa – uważa posłanka.

Innego zdania jest radny PiS z Torunia, Adrian Mól. - Nie deprecjonowałbym kwoty i samego programu, dzięki któremu polskim rodzinom, szczególnie ubogim żyje się lepiej – stwierdza radny i przekonuje, że rząd nadal robi wiele, żeby zaradzić podwyżkom. - Rekompensaty za prąd są tego przykładem – uważa radny.

Wnioski 500 plus

Wnioski o przyznanie prawa do zasiłku 500 plus można składać zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

Papierowe wnioski przyjmowane będą w ośrodkach pomocy społecznej lub w wyznaczonych jednostkach gminy. W Toruniu za realizację programu odpowiada Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie. W sprawach związanych z programem Rodzina 500+ należy zgłosić się do siedziby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, znajdującej się przy ul. Batorego 38/40.