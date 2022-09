Prof. Bogumiła Rouba o toruńskim bulwarze. Dlaczego brniemy w stronę archaicznej betonozy?

O budzącej wiele kontrowersji przebudowie toruńskiego bulwaru i związanymi z nią niebezpieczeństwami rozmawiamy z prof. dr hab. Bogumiłą Roubą, przewodniczącą Rady Ochrony Zabytków przy ministrze kultury, konserwatorką przez wiele lat związaną z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wojewódzki konserwator zabytków wystąpił do wojewody z wnioskiem o zmianę porozumienia dotyczącego podziału kompetencji służb konserwatorskich na terenie Torunia. Zaproponował, aby podległy prezydentowi konserwator miejski nie podejmował decyzji w sprawie zabytków należących do samorządu, jednostek organizacyjnych samorządu i Skarbu Państwa. Ten krok wydaje się oczywisty, bo przecież samorząd nie powinien orzekać we własnej sprawie, a w przypadku zabytków tak właśnie się dzieje. Jak Pani ocenia taką inicjatywę?

Z mojej perspektywy – jeśli pojawiają się sytuacje trudne, bo coś nie zostało wzięte na czas pod uwagę, w jakiś sposób przegapione, jak choćby sprawy estetyki projektowanej architektury na Bulwarze, to trzeba skorygować działanie ośrodków decyzyjnych, poszerzyć spojrzenie na zagadnienie, z szacunkiem odnieść się do opinii innych ludzi, ufając, że ich protesty nie są wyłącznie stawaniem w poprzek, a są dodawaniem wskazań płynących z innej wrażliwości, z dostrzegania zjawisk, które dla nas niekoniecznie są widoczne. Takie proste dodawanie wiedzy i wrażliwości różnych ludzi prowadzi zawsze do zbudowania poszerzonego obrazu rzeczywistości. To znacznie lepsze, niż okopywanie się w swoich twierdzach, zwłaszcza z przekonaniem o nieomylności.

Na początku sierpnia zwróciła Pani uwagę na niebezpieczeństwa, jakie dla zabytkowych murów toruńskiej starówki niesie dalsze betonowanie Bulwaru i wycinka rosnących tam dużych drzew. Przekazaliśmy ten sygnał prezydentowi Torunia. Michał Zaleski obiecał specjalną konferencję poświęconą zagospodarowaniu terenów położonych bliżej murów, spotkanie jednak się nie odbyło, chociaż kilka razy dziennikarze o nie pytali. Budowa trwa jakby nigdy nic. Może zatem tutaj przedstawi Pani źródło problemu?

Od projektantów należałoby oczekiwać analizy i odpowiedzi na pytania, jak wypchanie nabrzeża głębokimi betonowymi wzmocnieniami, utwardzeniami, obrzeżami itp. wpłynie na stosunki wodne w obrębie starówki. Tych zjawisk nie powinno się lekceważyć, ale uwzględniać, spokojnie wyliczać i analizować. Mamy aż nadto doświadczeń pokazujących np. jak utwardzenie nawierzchni obejścia przy kościele i wprowadzenie krawężników blokujących odpływ wody, przekłada się na zawilgocenie budowli. Bylibyśmy spokojni, gdyby te zagrożenia były wzięte pod uwagę i wykluczone, zwłaszcza że chodzi tu o całe bezcenne miasto.