Prezydent Zaleski wypłacił pół miliona zł, naruszając prawo? Chodzi o dodatki dla wiceprezydentów, sekretarza i skarbnika

Prezydent: to RIO jest w błędzie! Według kontrolerów RIO, jeśli ci urzędnicy mieli dostać dodatki specjalne od prezydenta Torunia, to za coś konkretnego - w związku z nadprogramowymi zadaniami czy powierzonymi nowymi obowiązkami. I powinno to być odnotowane w uzasadnieniu przyznania dodatku specjalnego. Prezydent Michał Zaleski uważa jednak, że specjaliści z RIO są w błędzie. - Kierowany wobec prezydenta Torunia zarzut naruszenia ustawy o pracownikach samorządowych jest całkowicie bezpodstawny i wynika z błędnej interpretacji tego przepisu dokonanej przez kontrolujących - twierdzi Magdalena Stremplewska, rzeczniczka prezydenta. WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA KOLEJNYCH STRONACH >>>>> ZOBACZ TAKŻE: Zmiany w nocnej i świątecznej opiece dla dzieci w Toruniu. Dokąd jechać w razie nagłej choroby lub bólu zęba? Sędzia niepokorny z Torunia: "Za chwilę publiczne będzie nasze WC" Kujawsko-Pomorskie: zamknięte szkoły, kwarantanna rodziny

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. archiwum Polska Press