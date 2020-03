Prezydent Zaleski przechytrzył PiS? Afera z dodatkami dla wiceprezydentów

Jak ujawniły "Nowości", kontrolerzy RIO stwierdzili, że prezydent Torunia nie wiadomo za co wypłacił ponad 0,5 mln zł dodatków specjalnych wiceprezydentom, sekretarzowi i skarbniczce. Obszedł rozporządzenie rządu PiS, nakazujące obniżkę pensji? Tak twierdzą, czarno na białym, kontrolerzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Dokonali oni kompleksowej kontroli miejskich finansów i, niestety, w pokontrolnym wystąpieniu do prezydenta Michała Zaleskiego wytknęli szereg nieprawidłowości (na 24 stronach). Znaleźli je prawie we wszystkich sprawdzonych dziedzinach: w zamówieniach publicznych, wydatkach, dochodach, księgowości, sprawozdawczości, wynagrodzeniach i nie tylko. Pod lupą mieli lata 2017-2019 (do września). CZYTAJ DALEJ >>>>> CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Ważne! Zmiany w toruńskich szpitalach Imprezy masowe w Toruniu odwołane. Publiczność oddaje bilety na mniejsze wydarzenia

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. Jacek Smarz