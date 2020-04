Prezydent zabiera pieniądze MOPR Toruń. Protest! "W taki sposób się nas nagradza?!" - pytają socjalni Michała Zaleskiego

"Narażając swoje zdrowie, zdrowie naszych rodzin spotykamy się z takimi niesprawiedliwym traktowaniem? W taki sposób nagradza się nas, zabierając nam część naszego miesięcznego i tak skromnego wynagrodzenia? (...) Nastawienie Pana Prezydenta do naszej instytucji jest nieprzychylne, a nawet wrogie. Obniżając wynagrodzenia pracowników MOPR w Toruniu przyczynia się Pan Prezydent do pogorszenia i tak już trudnej sytuacji finansowej rodzin pracowników" - czytamy w piśmie związkowców do Michała Zaleskiego.

Związki zawodowe podkreślają też, że pomysł cięcia finansowego w MOPR nie podoba im się tym bardziej, że wiedzą o wynikach kontroli RIO w Toruniu i wytkniętych przez kontrolerów bezprawnie przyznanych dodatkach specjalnych dla zastępców prezydenta, sekretarza miasta i skarbniczki (łącznie chodzi o ponad 0,5 miliona zł). "Decyzja w sprawie podwyżki diet radnym miejskim też świadczy o co najmniej dobrej kondycji miasta Torunia" - piszą związkowcy.

Co na to prezydent Torunia? Poprosiliśmy już drogą mailową, by odniósł się do sprawy jutro (28.04), podczas zapowiedzianej videokonferencji. Do tematu zatem wrócimy.