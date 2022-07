Prezydent Torunia rozdaje mieszkania absolwentom. Kto może je dostać? Trwa nabór! Zobacz, jak się zgłosić do programu

Już po raz ósmy prezydent Michał Zaleski wręczy klucze do mieszkań najlepszym absolwentom toruńskich uczelni.

- Ideą tego programu jest, by wyróżniający się absolwentki i absolwenci wyższych uczelni pozostali w naszym mieście i tworzyli jego wartość intelektualną i zawodową. Na tym nam bardzo zależy - mówi prezydent Michał Zaleski.

W ubiegłym roku do absolwentów trafiły mieszkania o powierzchni od 34,91 mkw. do 37,24 mkw., zlokalizowane w różnych częściach miasta, przy ulicach: Fałata, Przy Rynku Wełnianym, Staszica, Szosa Chełmińska i Wojska Polskiego. To nieruchomości o wysokim standardzie, w nowych blokach lub świeżo po remoncie. W zeszłym roku do urzędu wpłynęło 12 wniosków. Spośród nich wybrano pięć osób, które ukończyły Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Byli wśród nich absolwenci różnych wydziałów - najlepsi osiągnęli średnią 5,0!