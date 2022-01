Prezydent Michał Zaleski: tempo przyrostu zakażeń koronawirusem w Toruniu jest ogromne Justyna Wojciechowska-Narloch

O 170 procent wzrosła liczba zakażeń koronawirusem w Toruniu w porównaniu z danymi z drugiej dekady stycznia 2022 roku. Co czwarty wykonywany w mieście wymaz potwierdza COVID-19. 30 procent zakażonych, którzy trafiają do szpitali, umiera. Niestety, niezaszczepiony jest wciąż co trzeci torunianin. A piąta fala pandemii uderza w nas z ogromną siłą. I w najbliższym czasie będzie tylko gorzej.