Prezes lotniska w Bydgoszczy ma sprawę w prokuraturze. O co chodzi?

Również 8 lutego zebrała się rada nadzorcza spółki . -Było to posiedzenie w całości dotyczące prowadzonego przez CBA postępowania Przewodniczący rady i jej członkowie poprosili prezesa spółki o szczegółowe wyjaśnienia na piśmie. Mają one zostać przedstawione na kolejnym posiedzeniu -przekazuje Marek Smoczyk, sekretarz województwa.

We wtorek, 8 lutego, " Nowości" ujawniły, że po zawiadomieniu CBA prokuratura rozpoczęła postępowanie w sprawie Tomasza Moraczewskiego, prezesa Portu Lotniczego Bydgoszcz. Są to na razie czynności sprawdzające, które mogą, ale nie muszą skutkować wszczęciem śledztwa. PLB S.A. to spółka akcyjna, której większościowym udziałowcem jest samorząd województwa (75 proc.), a niemałym także Gmina Miasto Bydgoszcz (20 proc.).

Czego dotyczy sprawa i kto jej prowadzi? Toruń badać zawiadomienia CBA nie chciał

Śledztwo jest wynikiem kontroli CBA i złożonego przez tę służbę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 12 stycznia wpłynęło ono do Prokuratury Okręgowej w Toruniu, ale ta - dla bezstronności - nie chciała go prowadzić. Prokuratura Regionalna w gdańsku toruński wniosek o wyznaczenie innej prokuratury skierowała do Prokuratora Okręgowego w Gdańsku. Ten wyznaczył do prowadzenia sprawy Prokuraturę Rejonową w Gdyni.