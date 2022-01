Prawie co trzeci bezrobotny w Toruniu nie pracuje od 2 lat!

W Toruniu pracy nie brakuje. Oczywiście, można narzekać na oferowane wynagrodzenia, bo często są one niskie. Jednak, jeśli ktoś chce pracować, to jakąś pracę zawsze znajdzie. Może poniżej swoich kwalifikacji, może za minimalną pensję krajową, ale - znajdzie. Rąk do pracy brakuje przy produkcji, w handlu, gastronomii, transporcie. Poziom bezrobocia w mieście jest rekordowo niski: to zaledwie 3,9 procent, mniej niż przed wybuchem pandemii.