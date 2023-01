Prawdziwe oblężenie ZUS-u. Złóż wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Niczym nie ryzykujesz!

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskowanie o ponowne przeliczenie emerytury przysługuje wszystkim, którzy ukończyli 65. rok życia. Dlaczego warto to robić? Na bazie danych z GUS-u podejmuje się decyzje o zwiększeniu emerytury. Ostatnie dane wskazują, że 65-latek będzie miał spodziewane życie krótsze o 13,3 miesiąca. To sprawia, że złożenie wniosku przyniesie emerytom rzeczywistą korzyść. Kluczowe jest jednak to, że jest to prawo dostępne dla osób, które pomimo przejścia na emeryturę są aktywne zawodowo. Są przy tym również pewne wyjątki.