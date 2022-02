Prasówka Toruń 8.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Toruniu nie minęło Cię nic ważnego

Firmy o nazwach, których nikomu nie trzeba przedstawiać, pilnie szukają pracowników w Toruniu. To Neuca, TZMO, Jurmet, Altiva, ale i marki krajowe jak Wólczanka czy Iglotex. Kogo konkretnie szukają i ile płacą? Oto szczegóły.

W Centrum Targowy Park trwa prawdziwa uczta dla smakoszy. Jednocześnie odbywają się dwa festiwale: pierogów oraz kawy i czekolady. Każdy łasuch znajdzie więc coś dla siebie. Jest okazja by spróbować pierogów dużych i małych, polskich, hiszpańskich, japońskich, tybetańskich czy hinduskich. Jest w czym wybierać! Coś dobrego znajdą też miłośnicy kawy, czekolady oraz innych słodkości. W sobotę impreza potrwa do godziny 20 a w niedzielę do Centrum Targowego Park można wybrać się w godzinach 12-18.