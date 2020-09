Prasówka Toruń 7.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Toruniu nie minęło Cię nic ważnego

W poniedziałek (7 września) chwilę po godz. 9 z Chełmna ruszyli żołnierze z 3 włocławskiego batalionu drogowo-mostowego, którzy w Warszawie wybudują most pontonowy, na którym ułożony będzie tymczasowy rurociąg do oczyszczalni "Czajka".

Wilgoć i ciepło - te dwa czynniki jednocześnie powodują, że w lasach pojawiają się grzyby. A razem z nimi pojawiają się grzybiarze, którzy zawsze zastanawiają się czy do koszyka trafił właśnie grzyb jadalny, niejadalny czy może nawet trujący. Jak odróżnić prawdziwki od "fałszywek"? Zapraszamy do galerii zdjęć, na których pokażemy różnice pomiędzy najczęściej mylonymi grzybami trującymi i jadalnymi.

Jak pisaliśmy niedawno, w Rzeszowie tworzą się grupy antymaseczkowe. W sobotę, 5 września, członkowie takich grup postanowili zrobić zbiorowe zakupy "bez kagańców" w markecie Auchan w podrzeszowskim Krasnem. Faktycznie, pojawili się tam ok. godziny 14. Co ciekawe, zostali wpuszczeni do marketu, jednak kasjerzy odmówili im obsługi. Co było dalej?