Prasówka Toruń 7.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Toruniu nie minęło Cię nic ważnego

Moda na robienie sobie selfie opanowała cały świat. Z czasem niepozorne zdjęcia dla wielu ludzi zaczęły stawać się obsesją. Niestety doprowadziło to również do niebezpiecznych sytuacji. Ludzie zaczęli robić sobie zdjęcia dosłownie wszędzie. Nie wszyscy jednak przedkładają zdrowy rozsądek nad chęć zabłyśnięcia w internecie. Zobaczcie dziesięć zdjęć, które zostały wykonane tuż przed tragedią.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Toruniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przychodnie w Toruniu wciąż funkcjonują w reżimie sanitarnym. W pierwszej kolejności oferują pacjentom teleporady, a wizyty w placówkach możliwe są dopiero po decyzji lekarza. Jednak, w porównaniu do początku epidemii, część z nich działa w coraz większym zakresie.

Polacy w ostatnich latach bardzo polubili jedzenie z rusztu. Nie uszło to uwadze sklepów, które oferują nam kiełbaski, mięso, ryby, sery i warzywa na grilla. My sprawdziliśmy, co proponują Biedronka, Carrefour, Lidl, Kaufland, Aldi. Gdzie są najbardziej atrakcyjne ceny? Gdzie można trafić okazje?

Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim umorzyła śledztwo w sprawie 15 tysięcy krzewów marihuany na obrzeżach Ciechocinka, które miały być olbrzymią plantacją. Podejrzewany o jej organizację rolnik Marcin K. i jego pracownik oddychają z ulgą: przez blisko rok bali się sądu.