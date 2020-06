Prasówka Toruń 3.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Toruniu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Toruń 3.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Objawienia, lewitacje, stygmatyzacja - oto cuda Kościoła katolickiego, których do dziś nie potrafi wyjaśnić nauka. Istnieją pewne teorie tłumaczące m.in. krew na Hostii, jednak ciężko odnieść je do wydarzeń, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich 1200 lat. Co ciekawe, niektóre z cudów mogliśmy zaobserwować w XXI wieku, i to nawet w Polsce. Które z nich do dziś spędzają naukowcom sen z powiek? Sprawdź w galerii.

Terrarystyka to hobby, które nadal budzi wiele kontrowersji. Niektórych przeraża, innych szokuje, część ludzi po prostu obrzydza. Tymczasem opieka nad zwierzętami terrarystycznymi wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Sprawdźcie, co egzotycznego torunianie trzymają w domach. Mamy zdjęcia!