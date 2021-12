Prasówka Toruń 29.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Toruniu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Toruń 29.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

We wtorek (28.12.2021) po godz. 8.30 policja wezwała straż pożarną na ulicę Stokrotkową w Toruniu, by tam otworzyć drzwi do jednego z domów. W zadymionym budynku strażacy znaleźli dwa ciała. Według informacji przekazanych przez sąsiadów, dom zamieszkiwali mężczyzna i kobieta w wieku około 60 lat. W budynku tym był pożar. Sprawę wyjaśnia policja.