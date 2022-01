Prasówka Toruń 29.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Toruniu nie minęło Cię nic ważnego

We wtorek ulica Chrobrego w Toruniu została zablokowana przez pracującą koparkę. Nie było nikogo, kto by sterował ruchem. Niektórzy kierowcy omijali przeszkodę jadąc po chodniku i przez przejście dla pieszych, lawirując między zdumionymi przechodniami.

W czwartek (27.01) na toruńskim poligonie kolejny raz ćwiczyli „terytorialsi”. Tym razem żołnierze doskonalili udzielanie pomocy rannym na polu walki.

Reprezentacja Polski. Po tym, jak Paulo Sousa niespodziewanie ewakuował się przed kluczowym meczem do Brazylii, reprezentacja Polski już miesiąc pozostaje bez selekcjonera. Wszystko wskazywało na to, że wróci Adam Nawałka, ale do gry wszedł Andrij Szewczenko. Gdy Portugalczyk jeszcze był trenerem, często poruszano kwestię jego wysokich zarobków. W przypadku zatrudnienia Ukraińca, PZPN musiałby się liczyć niemal z... trzykrotną podwyżką dla trenera kadry! A ile zarabiali byli selekcjonerzy reprezentacji Polski? Sprawdź!