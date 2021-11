Prasówka Toruń 26.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Toruniu nie minęło Cię nic ważnego

Choć do tej pory rząd zapewniał, że nie planuje wprowadzania obostrzeń, to wciąż wysoka liczba nowych przypadków zakażeń może stać się powodem do zmiany stanowiska. Minister zdrowia Adam Niedzielski już teraz mówi o restrykcjach. Kiedy mogą zostać wprowadzone? Jakich obostrzeń należy się spodziewać? Oto, co wiemy na ten temat.

Zbliża się "incydent zimowy" - mówi Rafał Maszewski, meteorolog i autor serwisu pogodawtoruniu.pl. To oznacza, że w Toruniu będzie coraz zimniej i niewykluczone, że krajobraz nam się zabieli. Kiedy w Toruniu pojawią się pierwsze opady śniegu? Oto prognoza pogody na najbliższe dni.

W środę (24.11) w południe na Rynku Staromiejskim w Toruniu stanęła choinka "Nowości". Jak zawsze, od ponad 30 lat, podarowali ją Toruniowi leśnicy z Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń. Jak zawsze transportem zajęła się toruńska firma eM-Tech, zaś oprawą zajęli się specjaliści od zieleni z firmy Sybilscy.