Prasówka Toruń 26.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Toruniu nie minęło Cię nic ważnego

Tradycyjnie pod koniec czerwca Toruń świętuje imieniny swojego patrona, św. Jana Chrzciciela. Tegoroczne Dni Torunia rozpoczęły się w miniony piątek i potrwają do najbliższej niedzieli, 28 czerwca. Atrakcji nie brakuje.

Kultowy serial Polsatu, który od ponad 21 lat (premiera odbyła się 16 marca 1999 roku) bawi Polaków zniknie z ekranów! - takie informacje pojawiły się w mediach. Na szczęście to tylko plotki. - Przez epidemię koronawirusa nie będziemy nagrywać w okresie letnim. Wracamy na plan w styczniu 2021 roku - mówi nam Renata Pałys (serialowa Helena Paździoch), wrocławska aktorka. W oczekiwaniu na nowych Kiepskich zobaczcie w naszej galerii zdjęć, jak przez lata zmieniali się bohaterowie tego filmu. Miłego oglądania.

W poniedziałek (29 czerwca) swoje święto obchodzą ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W Kujawsko-Pomorskiem jest ich ponad siedmiuset.

Czytaj wygodniej najważniejsze wiadomości:

Producent: Huawei

Ceny: od 698 do 699 zł .

. Zobacz oferty

Producent: Huawei

Ceny: od 799 do 825 zł .

. Zobacz oferty

Prasówka 26.06 Toruń: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Toruniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Lato to czas festiwali, nie tylko muzycznych. Choć obrzucanie się pomidorami czy pomarańczami nie brzmi zachęcająco, są to imprezy, które przyciągają ludzi z najdalszych zakątków świata. Okazuje się, że im dziwniej, tym lepiej. Choć w 2020 roku część wydarzeń została odwołana, warto zobaczyć, jak świętowano do tej pory i przygotować się na lepsze czasy. Jeśli chcecie - niekiedy dosłownie - posmakować lokalnych festiwali, zobaczcie listę tych najbardziej absurdalnych.