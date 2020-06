Prasówka Toruń 24.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Toruniu nie minęło Cię nic ważnego

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Toruniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W środę (24.06) przed godziną 15. na ulicy Poznańskiej w Toruniu doszło do wypadku drogowego z udziałem sześciu pojazdów. Zobacz zdjęcia z miejsca tego zdarzenia.

Nie trzeba wyjeżdżać nad polskie morze, aby skorzystać z uroków opalania się w negliżu. W kujawsko-pomorskim można znaleźć kilka miejsc, w których bez skrępowania i konsekwencji prawnych zdejmiemy strój kąpielowy.

Logo wielu z tych marek widujesz na co dzień. Wiele z nich dobrze pamiętasz i byłbyś w stanie odtworzyć. Ale czy przyjrzałeś się im dokładnie i dostrzegłeś wszystkie szczegóły? Sprawdź w galerii.

Bon turystyczny 500 plus to coś, o czym mówi się od kilku tygodni. Początkowo kwota świadczenia miała wynieść 1000 zł i być zależna od zarobków. Ostatecznie jednak bon ten otrzymają wyłącznie osoby, którym przysługuje świadczenie 500 plus. Sprawdźcie, jak złożyć wniosek i gdzie będzie można wykorzystać bon.