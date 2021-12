Prasówka Toruń 19.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Toruniu nie minęło Cię nic ważnego

W piątek, 17 grudnia, w Strzelnie rozpoczął się Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy. Na przybyłych czekają wystawcy. Są też występy, pokazy i koncerty. Hucznie na strzeleńskim jarmarku będzie jeszcze w sobotę - od 10 do 20 oraz w niedzielę - od 10 do 16. Zapraszamy!

Ludzie z Torunia i okolicy zimnej wody się nie boją i coraz chętniej morsują. Jedni po to, by spróbować czegoś nowego, inni by przełamać psychiczne bariery i poprawić swoje samopoczucie oraz odporność. Zapytaliśmy toruńskich morsów, co im daje morsowanie i jakie mają rady dla początkujących.