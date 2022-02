Prasówka Toruń 19.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Toruniu nie minęło Cię nic ważnego

Dziesiątki uszkodzonych i zerwanych dachów, połamane drzewa i zerwane linie energetyczne - to skutki przejścia przez powiat pleszewski orkanu Dudley. Najbardziej w starciu z wichurą ucierpiała Dobrzyca, gdzie uszkodzonych jest około 50 budynków. Ogrom zniszczeń, jakie dokonała wichura w Dobrzyca ukazują zdjęcia Jacka Piotrowskiego. Zobacz je w galerii.

Dominika Ostałowska to polska aktorka, którą amatorzy seriali najbardziej kojarzyć mogą z roli Marty Mostowiak w serialu "M jak Miłość". Ostatnio w życiu prywatnym i zawodowym gwiazdy zaszły duże zmiany. Aktorka przeszła sporą metamorfozę, ale jej rola w kultowym już serialu znacznie się uszczupliła. Ostałowska nie ukrywa smutku i tłumaczy, że brak obecności na planie "M jak Miłość" to nie jej wina. Co się stało?