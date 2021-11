Prasówka Toruń 18.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Toruniu nie minęło Cię nic ważnego

Patostreamer "Magical" z ul. Urzędniczej w Toruniu i jego matka niebawem dostaną wezwania do stawienia się w zakładzie karnym. Po długiej batalii są prawomocne zarządzenia sądu o wykonaniu kar pozbawienia wolności: roku dla Daniela Z. i ośmiu miesięcy dla Małgorzaty Z.

Przez ponad 20 lat pan Marek z Torunia płacił alimenty na nieślubną córkę w wysokości 40 procent swoich dochodów. Dopiero niedawno z tego obowiązku zwolnił go sąd. Uznał, że dorosła kobieta w Anglii jest już samodzielna i od schorowanego emeryta alimenty jej się nie należą.

Remont mostu drogowego im. marsz. Józefa Piłsudskiego na finiszu. Już jednak wiadomo, że nie wszystkie prace zostaną zrealizowane do końca listopada, jak pierwotnie zapowiadano. - Epidemia i kryzys na rynku komponentów budowlanych nie oszczędził mostu - mówi Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka MZD. Przeprawa do końca listopada będzie przejezdna dla samochodów i udostępniona zarówno pieszym, jak i rowerzystom, ale część prac ekipa wykona dopiero, gdy na plac budowy dotrą niezbędne materiały. A co z organizacją ruchu?