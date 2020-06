Prasówka Toruń 18.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Toruniu nie minęło Cię nic ważnego

Na początku tego roku najgorzej wynagradzani pracownicy medyczni mieli powody do radości. Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział wówczas wzrost ich wynagrodzeń. Dziś wiadomo, że na podwyżki nie ma co liczyć co najmniej do końca 2020 roku. Sprawdzamy, ile obecnie zarabiają pracownicy służby zdrowia.

MZK w podtoruńskich gminach to temat, który nieustannie budzi kontrowersje. Mieszkańcy gminy Łubianka postanowili wziąć sprawę w swoje ręce i skierowali petycję do wójta.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.

Dla wielu odpowiedź jest prosta. Jeśli krówka, to tylko Kujawska. Majonez? Pomorski! Przyprawy? Najlepiej z Cykorii. Kiedyś kochaliśmy też ketchup Włocławek, ale ten już przestał być "nasz". Moda na lokalne produkty wraca jednak ze zdwojoną mocą.