Prasówka Toruń 17.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Toruniu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Toruń 17.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Produkty lokalne z kujawsko-pomorskiego. Moda na nie wraca ze zdwojoną mocą Dla wielu odpowiedź jest prosta. Jeśli krówka, to tylko Kujawska. Majonez? Pomorski! Przyprawy? Najlepiej z Cykorii. Kiedyś kochaliśmy też ketchup Włocławek, ale ten już przestał być "nasz". Moda na lokalne produkty wraca jednak ze zdwojoną mocą. 📢 Dzień Ojca: Memy o miłości do taty lepsze niż kwiaty. Najlepsze życzenia dla wszystkich ojców, okraszone szczyptą dobrego humoru 23 czerwca przypada święto wszystkich tatusiów. W Polsce obchodzimy je już od 55 lat. Jak wygląda Dzień Ojca okiem internautów? Prezentujemy niezbędną dawkę humoru, w sam raz dla ojców i ich dzieci. Święto powstało jako odpowiedź na Dzień Matki i ma być wyrazem szacunku i wdzięczności, twórcy memów dostrzegają w nim jednak dodatkowy potencjał. Oto najlepsze memy o Dniu Ojca, tatusiach i ich dzieciach. Miłość ojcowska bywa szorstka? Zobaczcie, co na ten temat myślą internauci.

📢 Uwaga na kleszcze! Czytelnicy informują, że atakują w parkach, lasach i nad Wisłą Pani Krystyna w ostatni weekend spacerowała wraz z wnukami nad Wisłą na lewobrzeżu i oglądała miasto z tarasu widokowego. Artur, licealista, w tym samym czasie jeździł rowerem po lasku na Skarpie, a pani Wanda wyszła na spacer z psem do Parku Tysiąclecia. Co łączy tych wszystkich ludzi? Każde z nich ze swojej wyprawy przyniosło kleszcza. 📢 Ile zarabiają lekarze, pielęgniarki i pracownicy medyczni? Czy będą zapowiadane podwyżki? Oto szczegóły Na początku tego roku najgorzej wynagradzani pracownicy medyczni mieli powody do radości. Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział wówczas wzrost ich wynagrodzeń. Dziś wiadomo, że na podwyżki nie ma co liczyć co najmniej do końca 2020 roku. Sprawdzamy, ile obecnie zarabiają pracownicy służby zdrowia.

📢 Budowa szpitala na Bielanach. Mamy najnowsze zdjęcia. Zobacz, jak przebiegają prace! Budowa nowego kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu to najważniejsza obecnie kujawsko-pomorska inwestycja w służbie zdrowia. Jej koszt to 560 mln zł, z czego około 200 mln zł pochłania najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach naszego medycznego pakietu stulecia, czyli samorządowego wojewódzkiego programu modernizacji najważniejszych w Kujawsko-Pomorskiem placówek służby zdrowia. Zakończenia inwestycji spodziewamy się w czwartym kwartale 2020. Zobacz, jak przebiega budowa. Oto najnowsze zdjęcia! 📢 Śledztwo ws. koronawirusa w szpitalu na Batorego w Gdańsku! Sprawę przejęła Prokuratura Regionalna Śledztwo w sprawie zakażenia pacjentów koronawirusem w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu przejął właśnie wydział ds. błędów medycznych Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Wnosiły o to m.in. rodziny zmarłych pacjentów.

📢 Znamy termin tegorocznego Bella Skyway w Toruniu. Festiwal światła tym razem odbędzie się na lotnisku Ogłoszono datę tegorocznego Bella Skyway Festival. Wydarzenie odbędzie się w dniach 19 - 22 sierpnia na toruńskim lotnisku. Ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem impreza będzie mieć zupełnie inny charakter niż dotychczas.

📢 Egzamin ósmoklasisty w Toruniu. Dziś matematyka. Rygor sanitarny Prawie 1,7 tys. ósmoklasistów w Toruniu od wczoraj mierzy się z pierwszym w życiu poważnym egzaminem. Po wtorkowym teście z polskiego, który dla wielu był rozczarowaniem, w środę przyszedł czas na matematykę. Ten arkusz – podobnie jak w przypadku matur – budzi najwięcej emocji wśród zdających. Toruńscy ósmoklasiści zaczęli się pojawiać przed swoimi szkołami tuż po godz. 8 rano. Czemu tak wcześnie? Z powodu rygorów sanitarnych, którymi obłożony jest egzamin. Młodzież została podzielona na grupy, wchodzi do budynków w kilkunastominutowych odstępach i różnymi wejściami. Do momentu rozdania arkuszy egzaminacyjnych ósmoklasiści muszą mieć maski na twarzach, obowiązkowe jest też zachowanie co najmniej półtorametrowego dystansu oraz dezynfekcja rąk. Czego życzą sobie zdający w arkuszu z matematyki? Prostych rachunkowych zadań i jak najmniej geometrii. Co będzie, przekonamy się wkrótce.

📢 Program SKLEP+. Powstanie państwowa sieć sklepów - co o niej wiemy? Rząd przejmie Żabkę lub Tesco?! Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje nad stworzeniem sieci sklepów, która byłaby kontrolowana przez państwo. Program nie ma oficjalnej nazwy, my na potrzebę tego materiału nazwiemy go "SKLEP PLUS". O pomyśle informował w wywiadzie dla money.pl wiceszef wspomnianego resortu Artur Soboń. - Pracujemy nad obecnością państwa na kilku rynkach w ramach przetwórstwa produktów rolno-spożywczych - powiedział wiceminister. Portal "Businessinsider.com.pl" podsumował w kilku punktach, co wiemy dziś o rządowym pomyśle SKLEP PLUS i na czym będzie on polegał. Zobacz galerię. 📢 Dżem Trzaskowskiego hitem Wiadomości TVP MEMY Dżem kupowany dwa lata temu przez Rafała Trzaskowskiego stał się tematem, który wzięły pod lupę "Wiadomości" TVP. Redaktor Telewizji Polskiej Adrian Gąbka zapytał Trzaskowskiego o jego wizycie na jarmarku i zakup dżemu, w chwili gdy z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej odbywała się defilada. Co na to kandydat na prezydenta i internauci? Dżem Trzaskowskiego spowodował, że sieć zalały memy. Zobacz je w galerii.

