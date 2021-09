Prasówka Toruń 15.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Toruniu nie minęło Cię nic ważnego

Mieszkańcy Torunia się bogacą? Na to wskazują marki samochodów, którymi jeżdżą. W Urzędzie Miasta Torunia rejestrujemy coraz więcej aut uznawanych za ekskluzywne. Zobaczcie, których jest najwięcej. Uwaga! Niektóre tych z elitarnych pojazdów są na sprzedaż.

Producenci mocnych alkoholi, ale też Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwracają uwagę na preferencyjne traktowanie piwa w polityce akcyzowej, co powoduje straty dla budżetu państwa i przyczynia się do wzrostu spożycia alkoholu w ogóle. Z kolei prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców twierdzi, że akcyzę za wódkę należy zrównać do 40 procent! Czy alkohol w Polsce faktycznie podrożeje? Przekonajcie się!