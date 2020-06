Prasówka Toruń 13.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Toruniu nie minęło Cię nic ważnego

Województwo kujawsko-pomorskie może się pochwalić markami znanymi w całej Polsce. Towary produkowane w fabrykach na Kujawach i Pomorzu trafiają do krajów na całym świecie. Zobaczcie, jakie to marki

W nocy ze środy na czwartek przy ul. Legionów w Toruniu poszukiwani przez policję sprawcy obrabowali bankomat. W tym samym czasie przy ul. Świętej Faustyny został skradziony samochód. Czy obie sprawy mają ze sobą coś wspólnego?

Wracamy do sprawy środowego pożaru przy Szosie Chełmińskiej w Toruniu, w którym zginęła 1 osoba, a 3 zostały przetransportowane do szpitala. Policja prowadzi postępowanie w tej sprawie. Wiadomo już, kim była ofiara.

Korki w Toruniu to zmora wielu kierowców. Na podstawie danych z serwisu traffic.naviexpert.pl oraz obserwacji naszych czytelników stworzyliśmy ranking najbardziej zakorkowanych miejsc w naszym mieście. Większość z nich to popularne skrzyżowania, na których przyjdzie nam dłużej czekać na światłach. Unikajcie tych miejsc, jeśli tylko możecie, a zaoszczędzicie sporo czasu. Czekamy również na Wasze sygnały - co dodalibyście do tej listy?