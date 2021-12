Prasówka Toruń 12.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Toruniu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.12, w Toruniu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taki jest horoskop miłosny na grudzień 2021. Wróżka Roma przepowiada miłość”?

📢 Taki jest horoskop miłosny na grudzień 2021. Wróżka Roma przepowiada miłość Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny na grudzień. Dowiedz się czy czeka się wreszcie związek, randka czy może nawet rozstanie? Co czeka Cię w grudniu 2021? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 Toruń. Samochód dostawczy zaklinował się pod wiaduktem na ulicy Wiślanej [WIDEO] Strażacy i pomoc drogowa musieli pomagać kierowcy auta dostawczego. Samochód nie zmieścił się pod wiaduktem. Mamy wideo z akcji pomocy drogowej. 📢 Na jednym moście w Toruniu dachowało auto osobowe! Na drugim trwa remont! Do wypadku z udziałem Smarta doszło na moście im. gen. Elżbiety Zawackiej, a most drogowy im. marsz. J. Piłsudskiego w Toruniu, w godzinach od 6 do 17 jest zamknięty dla aut z powodu prac.

📢 Co za para! Tak mieszkają i żyją na co dzień Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan [zdjęcia] Małżeństwo Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana to jedna z najbardziej celebryckich par w Polsce. Ona - znana z małego ekranu "Perfekcyjna Pani Domu", on - były bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski, uczestnik mundialu w Japonii i Korei. o ciekawe - w poprzednich związkach również tworzyli celebryckie duety. Ona była żoną aktora Jacka Rozenka, on - piosenkarki Dody. Małżeństwem są od 2016 roku, dochowali się syna Henryka. Zarówno pani Małgorzata, jak i pan Radosław lubią dzielić się swoim prywatnym życiem w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak mieszkają i co robią w wolnych chwilach: