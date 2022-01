Prasówka Toruń 12.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Toruniu nie minęło Cię nic ważnego

Kim jest Danuta Martyniuk? Czym żona znanego piosenkarza, Zenka Martyniuka, zajmuje się na co dzień? Jak kiedyś wyglądała i teraz? Wspiera go w koncertach, opiekuje się domem i rodziną. Jak lwica broni także swojego niepokornego syna. Ostatnio król disco polo zdradził, jak się do niej zwraca.

Doda lubi robić zamieszanie wokół swojej osoby. Dopiero co w kinach hitem okazały się wyprodukowane przez nią "Dziewczyny z Dubaju", a tymczasem wokalistka postanowiła przypomnieć się ze swojej muzycznej strony.