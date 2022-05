Pracownicy Polregio dostaną w końcu podwyżki? Zapowiadany na 16 maja strajk nie odbędzie się

- 13 maja na sfinansowanie podwyżek w tym roku wyrazili zgodę marszałkowie wszystkich województw, poza warmińsko - mazurskim, a w przypadku dwóch to zgoda częściowa - dodaje rzecznik Polregio.

Piotr Całbecki, marszałek województwa, powiedział w „Rozmowie Dnia” TVP 3, że liczy na to, iż zaplanowany na 16 maja strajk generalny nie odbędzie się: - Pytanie o zgodę marszałków województw na sfinansowanie żądań pracowników, to pytanie o to, czy znajdą się dodatkowe pieniądze w budżetach województw, aby te oczekiwania zaspokoić. Nie widzę tutaj żadnego pola negocjacji, ale raczej żądanie do marszałków, aby zwiększyć kwotę na realizację przewozów. Musimy pogodzić się z takimi oczekiwaniami, ponieważ nie mamy innego wyjścia. Jednak zwracamy się do strony rządowej, większościowego udziałowca Polregio, o zaangażowanie finansowe.