Pracownicy Geofizyki Toruń pełni strachu. Jak wrócą z Bułgarii? Gdzie przejdą kwarantannę?

90-osobowa grupa z Geofizyki Toruń pracująca w Bułgarii dopiero dziś (16.03) dostała polecenie wstrzymania prac i oczekiwania na lot do Polski. Rodziny są pełne obaw. Skarżą się też pracownicy w Polsce. -Boimy się o naszych mężów. W Bułgarii do dziś (16.03) pozostaje grupa 90 pracowników Geofizyki Toruń. Chcą i mają wrócić do kraju, ale firmie słabo wychodzi zorganizowanie im powrotu. Dopiero dziś dostali polecenie wstrzymania prac. Mają czekać na lot do Polski. Kiedy i jaki, nie wiedzą. Dwóm osobom udało się wrócić do kraju przez Niemcy - relacjonują "Nowościom" żony pracowników. CZYTAJ DALEJ >>>>> Zobacz także: Pracownicy Biedronki zagrożeni? Związkowcy żądają rękawiczek, maseczek, żeli, filtrów powietrza. Co na to firma? Czytaj także: Limity na zakupy w Rossmannie. Co z Biedronką?

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. screen / Geofizyka Toruń