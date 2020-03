Praca zdalna bez tajemnic: ludzie pytają, PIP odpowiada. Co warto wiedzieć? Sprawdź!

Podejrzenie koronawirusa w UMT? Zlecono testy

Prezydent Torunia skierował dziś 20-osobową grupę pracowników Urzędu Miasta do pracy zdalnej. To pracownicy Wydziału środowiska i ekologii, biura ogrodnika miejskiego oraz część zespołu zajmującego się projektem „Toruńska starówka”. To działanie o charakterze prewencyjnym ze wzgl...