Praca na produkcji w Toruniu: ile płacą? Za minimalną krajową chętnych brak, więc stawki idą w górę

Ostaszewo dziś szuka: 18 zł brutto/godz. Rąk do pracy potrzebuje dziś kilka fabryk w Ostaszewie. Często pracowników rekrutują dla tych zakładów agencje zatrudnienia. Human & Hunter ogłasza dziś, że poszukuje osób do sortowania i naprawy komponentów w zakładzie specjalizującym się w branży metalowej, dostarczającym na rynek wysokiej klasy elementy tłoczone z branży AGD, automotive, budowlanej. Oczekiwania od kandydatów : - dobry wzrok, spostrzegawczość, - zdolności manualne, - mile widziane znajomość narzędzi pomiarowych, gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym. Warunki pracy i płacy: - stawkę brutto: 18 zł/godz., - praca na około 3 tygodnie, od poniedziałku do piątku, z możliwością przedłużenia. Zadania : - ocena wizualna wyrobu na podstawie instrukcji kontrolera procesu, - kontrola wyrobu sprawdzianem C-F, - przekładanie wyrobów z koszy, układanie w koszach, transport wózkiem paletowym.

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. archiwum Polska Press