"Pożyczał i nie oddawał". Radca prawny z DPS Toruń ma wyrok za oszustwo!

Nie do wiary? A jednak! W piątek ujawniliśmy, że Marek M., były już radca prawny, mimo utraty uprawnień do wykonywania zawodu pod koniec 2020 roku jeszcze do lipca 2021 roku pracował w Domu Pomocy Społecznej w Toruniu. Został zwolniony z pracy dopiero wskutek interwencji u wiceprezydenta miasta Pawła Gulewskiego, której podjął się Arkadiusz Chruścielski. To także jego determinacja sprawiła, że toruńska prokuratura wreszcie - 6 września br. - wszczęła śledztwo w tej sprawie. Wcześniej odmawiała, ale temat doszedł aż do Prokuratury Krajowej.