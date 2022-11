Pozycjonowanie czy SEM. Jaka kampania okaże się skuteczna dla Twojej firmy?

Wśród aktywności marketingowych można wyróżnić dwa terminy- SEO i SEM. Co to jest pozycjonowanie (SEO) i z czego się składa? Czym jest SEM i jakie płatne czynności obejmuje? Aby odpowiedzieć na pytanie, jaka kampania będzie skuteczniejsza dla Twojej firmy warto, żebyś poznał ich definicję oraz znał ich główne różnice.

Strony internetowe są obecnie jednym z najlepszych narzędzi wykorzystywanych do komunikacji z klientami w marketingu internetowym. Skuteczne działania optymalizacyjne zapewniają firmie wysokie wyniki w wyszukiwarkach, zwiększają ruch na stronie i przekładają się na sprzedaż.

SEO a SEM - na czym polega różnica?

SEO (ang. Search Engine Optimization) w tłumaczeniu dosłownym oznacza optymalizację pod silnik wyszukiwarki. To jeden z podstawowych procesów pozycjonowania stron internetowych. Ma na celu optymalizację strony zgodnie z wytycznymi wyszukiwarek.

Dotyczy poprawienia widoczności w wynikach organicznych, czyli bezpłatnych i umożliwia osiąganie wyższych pozycji w Google i innych wyszukiwarkach. Im wyższa pozycja Twojej strony, tym częściej użytkownicy będą klikali w linki do niej prowadzące. Przełoży to się na większy ruch na Twojej stronie oraz większą szansę na to, że klienci zdecydują się na zakup Twoich produktów lub usług.

Na SEO składają się aspekty techniczne, optymalizacja tekstów oraz pozyskiwanie linków zewnętrznych, które prowadzą do witryny. Podstawowe czynniki składające się na pozycjonowanie strony WWW:

• unikalne i jakościowe treści (zawierające wybrane słowa kluczowe),

• dopasowane meta tagi,

• użyteczność strony i jej dopasowanie do intencji użytkowników,

• optymalizacja techniczna (wydajność witryny, dostępność dla robotów indeksujących),

• link building (pozyskiwanie linków zewnętrznych).