Poznali się w DPS-ie w Browinie niedaleko Torunia i tam wzięli ślub. Co to było za wesele!

Huczne wesele w Domu Pomocy Społecznej w Browinie niedaleko Torunia

Dom Pomocy Społecznej w Browinie w gm. Chełmża, położony jest ok. 20 km od Torunia. To najdłużej działająca tego typu placówka w powiecie toruńskim. Powstała jeszcze w 1949 roku. Obecnie mieszka tam 125 osób, w tym pani Halina Pruska (wcześniej Świątecka) i pan Jan Pruski. Seniorzy poznali się w DPS-ie około dwóch lat temu. - Zaprzyjaźnili się i postanowili się pobrać. A my, jako dom, który dba nie tylko o elementy bytowe, zorganizowaliśmy ten ślub - mówi Anna Maria Woźniak-Margol, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Browinie.

Ślub odbył się w czwartek, 16 września, w kaplicy DPS-u, a udzielał go ks. kanonik Wiesław Roczniak. - To było wielkie przeżycie nie tylko dla państwa młodych, którzy byli nieco stremowani, ale również dla nas - mówi Anna Maria Woźniak-Margol. W uroczystości uczestniczyło około 70 osób, w tym rodzina państwa młodych, mieszkańcy DPS-u i przedstawiciele powiatu toruńskiego. Huczne wesele również zorganizowano na terenie DPS-u.