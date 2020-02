Powstanie sześć obwodnic w regionie. Gdzie z Torunia dojedziesz szybciej i kiedy?

W godzinach szczytu w wielu miejscowościach, szczególnie tych większych ale coraz częściej nawet w tych mniejszych, mieszkańcy muszą stać w korkach. Wszystko za sprawą słabego skomunikowania różnych części miasta, które wpływają na niższy komfort życia, bo przecież nikt nie lubi marnotrawić czasu na stanie w korku. Aby poprawić tę sytuację zaplanowano zwiększenie ilości obwodnic, które mają odciążyć natężenie ruchu drogowego w centrum miast, za sprawą dróg poza terenami zabudowanymi. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury: „W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych”.

Fot. gddkia/Polska Press