Powiat Toruński. W Łysomicach o bezpieczeństwie na przejazdach i wyremontowanej linii kolejowej

Z jaką prędkością po nowych torach mogą jeździć pociągi osobowe?

Po nowych torach pociągi osobowe mogą sunąć z prędkością 120 kilometrów na godzinę. Podróż z Dworca Miejskiego do Łysomic trwa niecałe 10. Pociąg nie zatrzymuje się na Jarze, bo chociaż kolejarze zrobili, co mieli zrobić, czyli zbudowali przystanek, to na peron nie ma jak się dostać, budowa dojścia to już zadanie samorządu. W planach nie ma natomiast i nie było przystanku w Papowie - Osiekach, a jednak przed przejazdem pociągi zwalniają tam do 20 kilometrów na godzinę. Jak wiadomo, jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych przejazdów na tej trasie. Został przebudowany, jednak dziś wisi przy nim tablica z napisem "Rogatka uszkodzona". Poza tym główne jego mankamenty nie zniknęły, nadal jest tam bardzo mało miejsca, co daje się we znaki szczególnie kierowcom skręcającym z drogi krajowej.