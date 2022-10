Potrzebni są wolontariusze na Festiwal EnergaCAMERIMAGE w Toruniu. Ten już w listopadzie

Festiwal EnergaCAMERIMAGE to ogromne przedsięwzięcie. Byłoby trudne do przeprowadzenia, gdyby nie pomoc wolontariuszy. Ich zadaniem jest opieka nad zagranicznymi gośćmi, praca w recepcji festiwalowej, obsługa biura prasowego, sal projekcyjnych i innych pomieszczeń Centrum Festiwalowego, a także fotograficzne dokumentowanie wydarzenia. Wolontariusze odgrywają kluczową rolę w tworzeniu przyjaznej i ciepłej atmosfery, z której znany jest Festiwal EnergaCAMERIMAGE, i która każdego roku przyciąga tysiące gości. Udzielanie informacji, wskazywanie drogi, rozwiązywanie problemów i zapobieganie wszelkim konfliktom – to zadania wolontariuszy, dzięki którym uczestnicy festiwalu wyjeżdżają z Torunia z miłymi wspomnieniami związanymi zarówno z wydarzeniem, jak i samym miastem.