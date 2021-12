Poseł Michałek nie żałuje odejścia z rządu. Piętnuje podwyżki cen prądu i gazu

Przypomnijmy, że URE ogłosił w piątek, iż cena prądu średnio wzrośnie od stycznia 2022 roku o 24 procent, a gazu - o 54 procent. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej poseł Michałek przypomniała, tego samego dnia rządowa większość w Sejmie zatwierdziła zmiany w ustawie medialnej i w ten sposób odwróciła uwagę opinii publicznej od podwyżek.

- Na moim przykładzie widać, jak drastyczna będzie to podwyżka. Ogrzewam dom gazem za 470 złotych miesięcznie. Od stycznia średni rachunek wzrośnie o 185 zł, co w skali roku wyniesie 2220 zł więcej. Co do ceny prądu to mam z kolei przykład z mojej ulicy. Rachunek dla trzyosobowej rodziny, która obecnie płaci 310 zł, wyniesie więcej o średnio 50 zł, a w skali roku 600 zł - wyliczała poseł Michałek.