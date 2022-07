Poseł Iwona Michałek o kryzysowej sytuacji na rynku węgla i dodatku węglowym

- Te 3000 zł, które będą mogły otrzymać osoby palące węglem, to kolejny dodatek socjalny, a nie pomoc w sfinansowaniu zakupu węgla. Nie trzeba będzie się z tego rozliczać, a to oznacza, że pieniądze można przeznaczyć na cokolwiek, np. bieżącą konsumpcję, wakacje, czy zakup nowego telewizora - tłumaczyła Iwona Michałek, poseł Porozumienia Jarosława Gowina.

W Polsce może zabraknąć w zimie 4,5 ml ton tego surowca. Natomiast Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla ocenia deficyt węgla w tym roku aż na 11 mln ton, z czego 5 mln ton, to węgiel "komunalno-bytowy". Rząd ustami premiera Mateusza Morawieckiego do czerwca zapewniał, że węgla mamy pod dostatkiem. Jednak już w lutym, zaraz po agresji Rosjan na Ukrainę minister finansów Anna Moskwa informowała premiera, że węgla zabraknie. Wszystko to bardzo zwiększy inflację, z którą podobno rząd walczy. Na rynku pojawi się aż 11,5 mld nowych złotych, a kryzys węglowy będzie trwał - dodaje poseł Michałek.