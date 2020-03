Ponad 1200 osób z regionu przebywa w kwarantannie. Kto im pomaga?

Liczba osób w kawarantannie codziennie rośnie. Jak informował wczoraj Adrian Mól- rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego w regionie 1279 osób było objętych kwarantanną. - Tych osób będzie coraz więcej chociażby ze względu na powroty do Polski. Każdy powracający obywatel lub obywatelka musi wypełnić kartę lokalizacyjną, która zwiera podstawowe dane takie jak adres, numer telefonu, czy adres mailowy. Człowiek, który wraca do kraju musi odbyć 14-dniową kwarantannę domową lub zbiorową. Wszystko zależy od warunków. Jeśli powracający nie chce, by cała rodzina była poddana kwarantannie może poprosić o wyznaczenie innego miejsca niż dom, ale jeśli dom jest duży i człowiek nie ma kontaktu z pozostałymi domownikami, to on może być poddany kwarantannie a pozostali członkowie rodziny nie - tłumaczy Adrian Mól, rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego. Kwarantanna domowa może być zarządzona nie tylko wtedy, gdy ktoś wraca z zagranicy, ale także w przypadku osób z potwierdzonym zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, które przechodzą chorobę COVID-19 łagodnie oraz osób, które miały kontakt z przypadkiem potwierdzonym. Zobacz też: Jak pracować zdalnie, gdy w domu są dzieci? Najlepsze pomysły dla pracujących rodziców Biedronka: limity klientów, czynne tylko do 20.00, płyny i chusteczki przy kasach a]https://nowosci.com.pl/kolejki-na-ulicach-to-przez-limity-klientow-w-bankach-aptekach-sklepach/ga/c1-14863399/zd/42604719;Kolejki na ulicach! To przez limity klientów w bankach, aptekach, sklepach[/a]

Fot. Archiwum Polska Press