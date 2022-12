Pomóżmy Ukrainie przetrwać zimę! Wielka zbiórka w Toruniu. Apel do biznesu o wsparcie

Apel prezydentów do mieszkańców i biznesu toruńskiego

-Ukraina boryka się z ogromnymi trudnościami związanymi z brakiem prądu, wody, leków, żywności czy ciepłych ubrań. Ukraińskie rodziny są zmuszone przebywać w mieszkaniach bez okien, drzwi, w temperaturze niepozwalającej normalnie funkcjonować. Są wśród nich seniorzy, małe dzieci, osoby chore i niepełnosprawne . Dlatego zwracam się do Mieszkanek i Mieszkańców Torunia z apelem o wsparcie obywateli Ukrainy i pomoc w zgromadzeniu artykułów niezbędnych do przeżycia w tym trudnym okresie - apeluje prezydent Michal Zaleski.

Wiceprezydent Zbigniew Fiderewicz natomiast wystosował apel do przedsiębiorców. -Zwracam się do Państwa, przedstawicieli toruńskiego biznesu, o wsparcie naszej rzeczowej zbiórki darów, które przekażemy do Ukrainy oraz dystrybuować będziemy wśród najbardziej potrzebujących uchodźców przebywających w naszym mieście - zaapelował.