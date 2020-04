Pomoc od WOŚP dla szpitala w Toruniu i regionie. Co i gdzie trafi?

- Zamówiliśmy kolejnych 50 łóżek na stanowiska intensywnej terapii. To dodatkowa ilość, która zwiększy całościowy zakup takich łóżek do w sumie 200 sztuk. Ich dystrybucja właśnie się rozpoczęła - do szpitali w całej Polsce wyjechały pierwsze transporty z pierwszą transzą 50 łóżek. Kolejną dobrą informacją jest zakup dodatkowych 10 respiratorów. Będą to respiratory transportowe, które uzupełnią wcześniejsze zamówienie 37 urządzeń stacjonarnych. Respiratory to jedne z najważniejszych urządzeń medycznych wykorzystywanych w ratowaniu życia i zdrowia osób chorych na COVID-19 - informuje Fundacja WOŚP.