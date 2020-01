Pomimo usterek auto zostało dopuszczone do ruchu. Policja prowadzi postępowanie w sprawie diagnosty, który wydał taki dokument

Gdy prawo jazdy zatrzymał wirtualnie policjant, on też może cofnąć taką decyzję elektronicznie, również poprzez odpowiedni wpis do bazy CEPiK. Trzeba najpierw usunąć przyczyny zatrzymania dokumentu. Przejść pozytywnie badania diagnostyczne i potem ponownie poddać się kontroli drogowej, którą może wykonać każdy policjant w kraju.

Policjanci wpisują wtedy do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców informację o wycofania samochodu z ruchu. To powoduje, że urzędnicy i każdy patrol doskonale wiedzą o tym, że pojazd nie powinien pojawić się na drodze.

Prowadzący to auto nie miał przy sobie dowodu rejestracyjnego, na co pozwalają obecne przepisy, dlatego funkcjonariusze dokonali tak zwanego wirtualnego zatrzymania prawa jazdy.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku funkcjonariusze toruńskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej opla astrę. Okazało się, że samochód ma zbyt mocno przyciemnione boczne szyby, a poza tym nie posiada ważnego badania technicznego.

W miniony wtorek do policjantów pełniących służbę w Dobrzejewicach podjechał więc 38-latek prowadzący opla z zatrzymanym w grudniu dowodem rejestracyjnym. Stwierdził, że usterki zostały usunięte i na potwierdzenie tego przedstawił dokument potwierdzający wykonanie badania technicznego przez uprawnionego diagnostę, które zakończyło się dopuszczeniem auta do ruchu. Zostało wykonane pół godziny wcześniej. Tymczasem sprawdzenie przejrzystości szyb wykazało, że są one ciągle zbyt przyciemnione. W związku z tym dowód rejestracyjny tego auta został ponownie zabrany przez policję.