Polska Miss 2022. Wśród najpiękniejszych dziewczyn kandydatka z kujawsko-pomorskiego

-Finalistki wzięły udział w nagraniach wideo oraz sesjach zdjęciowych. Efekty zdjęciowe można zobaczyć w załączonej galerii. W pierwszej sesji dziewczyny stanęły przed obiektywem Romana Słomki, aby w eleganckich kreacjach z kolekcji EDAN oraz DeVu Diana Walkiewicz zaprezentować się jak najlepiej. Druga sesja to nawiązanie do grudnia i związanego z nim klimatu świątecznego. Finalistki stanęły przed obiektywem Piotra Piątka w kreacjach ze sklepu internetowego Moda for You