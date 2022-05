Policjant czujny także po po służbie. Zatrzymał w Toruniu złodzieja-recydywistę

We wtorek 17 maja ok. godz. 20.30 dyżurny komisariatu na Rubinkowie otrzymał zgłoszenie o kradzieży w delikatesach na terenie dzielnicy Mokre w Toruniu. Natychmiast po zgłoszeniu na miejsce skierowany został patrol policji oraz grupa dochodzeniowo-śledcza. Tam policjanci ustalili, że nieznany mężczyzna wszedł do sklepu i wykorzystując nieuwagę sprzedawcy, dostał się za ladę sklepową. Stamtąd ukradł dużą ilość paczek papierosów. Gdy pracownica sklepu zauważyła rabusia, zagrodziła mu drogę ucieczki. Wtedy zaczęli się szarpać. Sprawcy udało się wydostać do drzwi wejściowych, gdzie ponownie trafił na odważną ekspedientkę. Po krótkiej szamotaninie już na zewnątrz sklepu złodziej wyszarpał się kobiecie i uciekł, gubiąc po drodze pojedyncze paczki papierosów.