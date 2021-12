Policja z Torunia nie odpuściła! Wraca śledztwo w sprawie księdza z bronią z Czernikowa!

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym. To musisz wiedzieć!

Dwa dni temu Sąd Rejonowy w Lipnie zdecydował uznać za skutecznie zażalanie policjantów z Torunia na umorzenie śledztwa w sprawie księdza. To oni interweniowali wobec duchownego 28 października 2020 roku w Czernikowie, to im też duchowny miał grozić bronią palną. Z tą bronią były już proboszcz Piotr S. wyszedł do uczestników Strajku Kobiet, a potem - skierować miał w stronę mundurowych.