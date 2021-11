Pola marihuany pod Chełmżą: młodzi "ogrodnicy" zostają w areszcie! Kto za nimi stoi?

Pola marihuana pod Chełmżą. Kto stoi za tym narkobiznesem?

"Obawa matactwa i groźba surowej kary" - tym uzasadniła wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztu "ogrodnikom" prokuratura, wnioskując do Sądu Okręgowego w Toruniu. Ten się do wniosku przychylił i tym sposobem młodzi mężczyźni pozostaną za kratami przynajmniej przez kolejne trzy miesiące - do 23 lutego 2022 roku.

To był sierpień br. Młodym mężczyznom Prokuratura Okręgowa w Toruniu postawiła zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnego uprawiania marihuany w dużej ilości. To drugie przestępstwo zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Młodzieńcy pracy na plantacjach się nie wypierają - wpadli przecież na gorącym uczynku. Do udziału w narkotykowym gangu się jednak nie przyznają. Wszyscy twierdzą, że "tylko chcieli zarobić", nie znają organizatorów narkobiznesu i pracując np. w Falęcinie nie mieli wiedzy o drugiej plantacji w Kończewicach.