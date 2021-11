Pogoda na zimę. Kiedy spadnie śnieg? Zobacz długoterminową prognozę pogody

Pogoda na zimę

Powoli do Polski zbliża się zima. Już mieliśmy do czynienia z pierwszymi przymrozkami. Kierowcy i nie tylko zadają sobie pytanie jak będzie w tym roku. Czy będzie czeka nas śnieżna nawałnica czy też w miarę bezboleśnie przeżyjemy najchłodniejsze miesiące. Mamy już pierwsze długoterminowe prognozy przygotowane na najbliższe miesiące przez IMGW. Zobacz, jaką pogodę przewidują synoptycy na grudzień 2021 oraz styczeń, luty i marzec 2022.

Pogoda na grudzień

Jeżeli chodzi o opady, to w całej Polsce prognozowane są w grudniu przewyższające normę wieloletnią. A jak będzie z temperaturą powietrza? Tu synoptycy przewidują wahania temperatury, ale jakichś spektakularnych mrozów nie należy się spodziewać.

Jaki będzie tegoroczny grudzień? Miesiąc ten, jak wiadomo rozpoczyna zimę. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak informuje TVN, prognozują, że średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce może mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Warto dodać, że norma średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 dla listopada jest cieplejsza od poprzedniej normy z lat 1981-2010. Dolna granica normy dla prezentowanych w prognozie miast jest średnio wyższa o 0,6 stopnia Celsjusza, a górna granica o 0,8 st. C.

Prognoza na styczeń 2022

W ostatnich latach tak naprawdę zima zaczyna się w styczniu. W tym miesiącu mamy więcej opadów śniegu, temperatury też spadają poniżej zera, tak jak powinno być podczas zimy. Według eksperymentalnej prognozy IMGW pod względem średniej miesięcznej temperatury powietrza styczeń przyniesie nam w większości temperaturę zbliżoną do normy wieloletniej z lat 1991-2020. Jak wskazują, na południu Polski średnia temperatura będzie niższa od normy wieloletniej. Jak dodali synoptycy, w tym przypadku norma średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 jest cieplejsza od poprzedniej normy z lat 1981-2010. Dolna granica normy dla prezentowanych w prognozie miast jest średnio wyższa o 0,4 st., a górna granica o 0,3 st. C. Z kolei miesięczna suma opadów w większości Polski będzie wynosić więcej, niż wskazuje średnia. Jedynie na południu opady będą w normie.

Prognoza na luty

W tym miejscu warto wspomnieć, że według synoptyków norma średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 dla stycznia jest cieplejsza od poprzedniej normy z lat 1981-2010. Dolna granica normy dla prezentowanych w prognozie miast jest średnio wyższa o 0,4 st. C, a górna granica o 0,8 st. C. Prognozy dotyczące opadów wskazują, że w większości kraju luty 2022 będzie bardziej wilgotny. Jedynie na południowym wschodzie suma opadów będzie w normie.

Luty chociaż jest najkrótszym miesiącem w roku, potrafi dać mocno we znaki. Wszystko przez pogodę, która w lutym potrafi byc bardzo mroźna. Według długoterminowej prognozy IMGW w lutym 2022, jak podaje TVN, średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie utrzymywać się w granicach normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Prognoza na marzec 2022

Synoptycy IMGW prognozują, że marzec 2022 roku w całym kraju przyniesie nam temperaturę niższą niż norma wieloletnia z lat 1991-2020. IMGW podkreśla, że norma średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 dla marca jest cieplejsza od poprzedniej normy z lat 1981-2010. Dolna granica normy, dla prezentowanych w prognozie miast jest średnio wyższa o 0,6 st. C, a górna granica o 0.4 st. C.

W przypadku opadów - w całej Polsce ich suma będzie zbliżona do normy.

Jak podają synoptycy, w IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza i miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury lub miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej. 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę bądź sumę opadów w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych "powyżej normy" - tłumaczą eksperci.