Podwyżki 2023 r. Kto otrzyma dodatkowe pieniądze w przyszłym roku? Najwięcej dostaną emeryci, a najmniej sędziowie nauczyciele i budżetówka

Podwyżki w Polsce 2023. Z uwagi na rosnące ceny oraz galopującą inflację, rząd postanowił przekazać dodatkowe pieniądze emerytom. Niestety nie mamy dobrych wieści dla nauczycieli - ci dostaną mniej. Podobnie jak sędziowie czy sektor budżetowy! Sprawdźcie szczegóły!

Wyższe emerytury i renty o 13,8 procent

Rząd zakładał pierwotnie przeprowadzenie procentowej waloryzacji emerytur i rent. Teraz jednak ujawnił, że chce zmienić jej mechanizm – najniższa gwarantowana podwyżka emerytury lub renty ma wynieść 250 zł brutto, czyli 227,50 zł na rękę. Tyle otrzymają osoby mające świadczenia nieprzekraczające 1 tys. 850 zł brutto, wyższe emerytury lub renty będą podnoszone procentowo. Tu rząd zakłada wzrost o 13,8 proc. Oprócz waloryzacji, która przeprowadzona będzie 1 marca 2023 r., seniorzy mogą być także pewni trzynastek. Trafią one na konta wszystkich emerytów i rencistów 1 kwietnia 2023 r. Trzynastka na rękę wyniesie 1 tys. 445,48 zł.

Dwie podwyżki płacy minimalnej. Pensja większa o 16,3 proc.

2 mln pracujących za najniższą płacę również otrzymają podwyżki. W przyszłym roku będą dwie podwyżki płacy minimalnej. Obecnie najniższa pensja wynosi 2 tys. 364 zł na rękę (3 tys. 10 zł brutto). Od 1 stycznia 2023 r. wzrośnie do 2 tys. 709 zł, a od 1 lipca – do 2 tys. 754 zł na rękę (3 tys. 600 zł brutto). Godzinowa płaca minimalna wzrośnie z 19,70 zł do 22,80 zł, a od lipca – do 23,50 zł.

Płace dla nauczycieli wyraźnie niższe

Przypomnijmy, że jeszcze w sierpniu resort edukacji zapowiadał 9 proc. wzrost płac dla pedagogów. Ostatecznie w projekcie ustawy budżetowej zapisano tylko 7,8 proc. podwyżki dla nauczycieli.

średnie wynagrodzenie nauczyciela początkowego wynosi obecnie 4 tys. 432 zł,

po podwyżce od 1 stycznia 2023 r. wyniosłoby 4 tys. 777 zł,

w przypadku nauczyciela mianowanego pensja wzrosłaby z 5318 zł do 5733 zł brutto,

w przypadku dyplomowanego – z 6 tys. 796 zł do 7 tys. 326 zł.

Urzędnicy otrzymają też podwyżkę

Pierwotnie związki zawodowe domagały się wzrostu wynagrodzeń o 20 proc. potem – o wskaźnik inflacji. Niestety, rząd nie wysłuchał ich postulatów, podwyżki dla pracowników wyniosą tylko 7,8 proc. Oznacza to, że pracownicy urzędów mogliby dostać na ok. 450 zł brutto więcej do pensji.

Podwyżka w policji. Wzrost jedynie o 7,8 proc.

Takie same podwyżki jak dla budżetówki zaplanowano dla żołnierzy i funkcjonariuszy służb. Decyzja rządu także wzburzyła mundurowe związki zawodowe, tym bardziej że liczyły one na większy wzrost. Dodatkowo rząd chce, by w ich przypadku waloryzacja uposażeń miała miejsce dopiero od 1 marca 2023 r.(naliczona jednak zostanie za 12 miesięcy).

Rząd zmniejsza uposażenia dla sędziów